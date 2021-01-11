Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici

ABD'de First Lady Melania Trump, eşi Trump'ın destekçilerinin geçen hafta kongre binasına düzenlediği, beş kişinin ölümüne neden olan baskını kınadı. Kendisi hakkında ortaya atılan "müstehcen" iddialara da yanıt veren Melania Trump, "utanç verici" ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Başkan Donald Trump destekçilerinin geçen hafta kongre binasına düzenlediği, beş kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı.

"MÜSTEHCEN DEDİKODU UTANÇ VERİCİ"

Eski danışmanı tarafından olaylara sessiz kalmakla suçlanan First Lady, pazartesi günü kendisi hakkında ortaya atılan "müstehcen dedikodunun" oldukça "utanç verici" olduğunu ve kaosun sona ermesi için "yalvardığını" söyledi.

Melania Trump, Beyaz Saray'daki günlerinin yakında sona ereceğini itiraf ettiği açıklamasında, "Geçen hafta olanlardan hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuktu. Bu trajik olayları ele alan müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadelerini kullandı.

DANIŞMANI 'MELANİA'NIN SESSİZLİĞİNİ ANLAMIYORUM' DEMİŞTİ

İddialar First Lady'nin eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, kocasının destekçilerinin Kongre'ye saldırmasından sonra onunla çalışmaktan "utandığını" yazdığı bir makale sonrasında geldi.

Bayan Trump'ın eski danışmanı Wolkoff, "Keşke Başkan Trump'ın eylemlerinden şoke olduğumu söyleyebilseydim, ama ne yazık ki Melania'nın sessizliğini ve eylemsizliğini anlamıyorum ya da anlayamıyorum." diye yazdı.

ABD BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı