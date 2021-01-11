Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici

11.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:19

ABD'de First Lady Melania Trump, eşi Trump'ın destekçilerinin geçen hafta kongre binasına düzenlediği, beş kişinin ölümüne neden olan baskını kınadı. Kendisi hakkında ortaya atılan "müstehcen" iddialara da yanıt veren Melania Trump, "utanç verici" ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Başkan Donald Trump destekçilerinin geçen hafta kongre binasına düzenlediği, beş kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı.

"MÜSTEHCEN DEDİKODU UTANÇ VERİCİ"

Eski danışmanı tarafından olaylara sessiz kalmakla suçlanan First Lady, pazartesi günü kendisi hakkında ortaya atılan "müstehcen dedikodunun" oldukça "utanç verici" olduğunu ve kaosun sona ermesi için "yalvardığını" söyledi.

Melania Trump, Beyaz Saray'daki günlerinin yakında sona ereceğini itiraf ettiği açıklamasında, "Geçen hafta olanlardan hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuktu. Bu trajik olayları ele alan müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadelerini kullandı.

DANIŞMANI 'MELANİA'NIN SESSİZLİĞİNİ ANLAMIYORUM' DEMİŞTİ

İddialar First Lady'nin eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, kocasının destekçilerinin Kongre'ye saldırmasından sonra onunla çalışmaktan "utandığını" yazdığı bir makale sonrasında geldi.

Bayan Trump'ın eski danışmanı Wolkoff, "Keşke Başkan Trump'ın eylemlerinden şoke olduğumu söyleyebilseydim, ama ne yazık ki Melania'nın sessizliğini ve eylemsizliğini anlamıyorum ya da anlayamıyorum." diye yazdı.

ABD BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici
Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Hande Erçel Şeyma Subaşı Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 18:19:55. #1.14#
title