Melamet ne demek? Melamilik nedir?
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Melamet ne demek? Melamilik nedir?

18.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:10
Melamet ne demek? Melamilik nedir?

Melamet kelimesi günlük hayatımızda karşımıza çok sık çıkmasa da arada işittiğimiz bir kelimedir. Melamet kelimesini ilk kez duyanlar veya duyduğu halde ne anlama geldiğini bilmeyenler, kelimenin kökü ne manaya geldiğini merak diyor. Melamet kelimesi ile birlikte Melamilik kavramı da anlam merak edilenler arasında. Melamet ne demek? Melamilik nedir? , sizler için derledik.

Melamet kelimesi günlük hayatımızda karşımıza çok sık çıkmasa da arada işittiğimiz bir kelimedir. Melamet kelimesini ilk kez duyanlar veya duyduğu halde ne anlama geldiğini bilmeyenler, kelimenin kökü ne manaya geldiğini merak diyor. Melamet kelimesi ile birlikte Melamilik kavramı da anlam merak edilenler arasında. Melamet ne demek? Melamilik nedir? , sizler için derledik. İşte melamet ve Melamiliğe dair bilinenler!

MELAMET NE DEMEK?

Arapça kökenli olan melamet kelimesi TDK'ye göre sözlük anlamı ile "kınama, azarlama " anlamlarına gelmektedir. Arapça anlamına bakıldığında da "kınanmışlık; itab ve serzenişlik; rezillik ve rüsvaylık" anlamlarına gelmektedir.

Melâmet veya Melâmîlik, bir mezhep veya tarikât değildir. Melamî,' Arapça "sövme", "yerme" anlamına gelen "levm etmek" fiilinden türetilmiştir.

MELAMİLİK NEDİR?

Melamîlik ya da Melamîler 8. yüzyılda Samanîler devrinde Horasan, İran'ında faaliyet gösteren bir sufi topluluktur.

Melamîlik, bugünkü modern tarzda tüm dünyada yaşanan dini anlayışı asırlar öncesinde savunan düşünce akımıdır, aynı zamanda bir duruş, felsefe ve anlayıştır.

Melamîlik günümüzdeki lâik anlayışta olan dini tavrı bünyesinde bulundurmaktaydı. Melamîlik dini ritüelleri veya kendine özgü ibadet biçimleri barındırmaz. Modern dünyanın özgür inançsal tavrını sergiler.

Melamilik çoğu zaman bir tarikât kimliği gibi değerlendirilmesine karşın "Melâmîler" tarihte ve özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde hurafeci, durağan tarikât ve din anlayışına karşı mücadele içinde olmuşlardır. Meşhur mutasavvıf Niyâzî-î Mısrî, Osmanlı tarihindeki Kadızade ekolüyle açıktan mücadele edip görüşlerine karşı çıktığı için Limni adasına sürgün edilmiş ve orada ölmüştür.

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