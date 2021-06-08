Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi

Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Geçtiğimiz Pazar günü Meksika'da yapılan seçimlerde halk valilik seçimi için sandığa gidilen 15 eyaletin 6'sında kadın adayları seçti.

Geçtiğimiz Pazar günü Meksika'da yapılan seçimlerde halk valilik seçimi için sandığa gidilen 15 eyaletin 6'sında kadın adayları seçti. Ülke tarihinde ilk defa bu kadar çok kadın vali aynı anda görev yapacak.

Meksika'da 6 Haziran'da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitmişti. Ülke genelinde oyların yüzde 99,5'inin sayıldığı ve Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) açıkladığı hızlı sayım sonuçlarına göre valilik seçimi yapılan 15 eyaletin 6'sında kadın adaylar kazandı. Kazanan 6 kadın adayın 5'i mevcut Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketinden (Morena) aday olmuştu.

Meksika'da bugüne kadar sadece 8 vali görev yaptı

Tarihi boyunca toplamda sadece 8 kadın valinin seçildiği Meksika'da seçim sonuçları bu şekilde kesinleştiği takdirde aynı anda ilk defa Baja California, Chihuahua, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Campeche eyaletleri ve mevcut Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum da dahil olmak üzere 7'si kadın valiler tarafından yönetilecek. Resmi olmayan seçim sonuçları, son nüfus sayımı ile kadınların erkeklerden 3 milyon fazla çıktığı 126 milyon nüfuslu Meksika'da siyasi liderlerin yönetimde temsil eşitliğini sağlamak için daha fazla çalıştığı yorumlarına neden oldu. Meksikalı anket şirketi Parametria'nın başkanı Francisco Abundis, bu sonucun kadınların endişelerinin ön plana çıktığı farklı siyasi yaklaşımlara meydan vereceği görüşünü savundu.

Morena'nın mecliste sandalye kaybetmesi bekleniyor

Ayrıca seçimde yine hızlı sayım sonuçlarına göre 500 üyeli Temsilciler Meclisinde Başkan Obrador'un partisinin seçimden önce 253 olan sandalye sayısı 190-203 arasında olması bekleniyor. Meclisteki salt çoğunluğu bu seçimde kaybeden iktidar partisi Morena, bütçe gibi kilit yasaları meclisten geçirme konusunda Yeşiller ve İşçi Partisi ile kurduğu "Birlikte Tarih Yazıyoruz" adlı ittifaka bağımlı hale geldi.

Toplam 15 eyalette gerçekleştirilen valilik seçimlerinde ise 11'ini kazanan Morena bu görüntüyle başkentteki merkezi politikaları açısından seçmeni tarafından cezalandırılmış görünüyorken, yerelde ise güç kazanmaya devam etti.

Obrador'dan zafer ilanı

Başkan Obrador ise seçim sonuçlarının partisi Morena ve müttefikleri Yeşiller ve İşçi Partisi'nin zaferi olduğunu belirterek, görev süresince mevcut politikası olan yoksullara yardım etme çabalarını artıracağını söyledi. Seçmenlere teşekkür ettiği konuşmasında Başkan ayrıca, "Yoksulların dönüşüm programını destekleyenlerin çoğunlukta olması benim için bir gururdur. Bu seçimle teyit edilen şey bu dönüşüm politikasının devam etmesidir. ve halk buna karar vermiştir" dedi. - MEXİCO CİTY

Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi
Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi
Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi
Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi
Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi
Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi
Son dakika haber | Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımladı
Son dakika haber | Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımladı
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Beren Saat
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 22:47:44. #1.13#

title