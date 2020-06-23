Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Meksika'da Oaxxaca bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 4 ülke için tsunami uyarısında bulundu.

Meksika'nın Oaxxaca bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Meksika'daki ilk belirlemelere göre depremin 7.7 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, Meksika Sismoloji Enstitüsü depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

4 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Meksika'da meydana gelen deprem sonrası Meksika, Guatemala, El Salvador ve Honduras için tsunami uyarısı yapıldı.