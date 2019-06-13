Meksika lideri Obrador başkanlık uçağının satışından gelecek parayı kaçak göçü engellemek için...

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tasarruf için satacağı başkanlık uçağının parasını, kaçak göçü durdurmak için kullanma taahhüdünde bulundu.

Lopez Obrador bu sözü, ABD'yle Orta Amerika'dan kaçak göçün engellenmesi konusunda geçen hafta anlaşmaya varılmasından sonra verdi.

ABD bölgeden göçü engellemek için yeni adımlar atmaması halinde Meksika ürünlerine gümrük vergilerini yüzde 5 artırma tehdidinde bulunmuştu.

Geçen Aralık'ta göreve gelen Lopez Obrador, seçim kampanyası döneminde 'yoksulluğun ortasında büyük bir israf' diye nitelediği lüks uçağı satıp, parasını yoksullara vereceğini söylemişti.

2012'de eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen Boeing 787 Dreamliner tipi uçak üç yıl önce teslim alınmıştı.

218 milyon dolar ödenen uçağın yıllık masrafının 25 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Lopez Obrador, başkanlık uçağı yerine tarifeli uçakla seyahat ediyor.

Uçağın değeri 150 milyon dolara indi

6 aydır satılamayan uçağın değerinin 150 milyon dolara indiği tahmin ediliyor.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'a düzenlediği basın toplantısında ABD'yle varılan ve Meksika'nın Guatemala sınırına asker takviyesi yapmasını da içeren anlaşmanın içeriği soruldu.

Lopez Obrador, "Anlaşmanın uygulanması için bütçemiz var. Bu parayı lüks başkanlık uçağının satışından alacağımız parayla karşılayacağız" dedi.

Anlaşma kapsamında Meksika, güney sınırında 6 bin ilave asker konuşlandıracak, ABD'deki sığınmacılar, Meksika'ya gönderilecek. Bu kişiler, sığınma başvurularının sonucunu burada bekleyecek.

Bazı Meksikalılar, sosyal medyada Lopez Obrador'un kararına tepki gösterdi. Bu kişiler, 'kendi vergileriyle alınan başkanlık uçağının Meksikalı olmayan göçmenler için harcanmaması gerektiğini savundu.