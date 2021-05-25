Meksika insan kaçakçılığında dünyada 3'üncü sırada
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Meksika insan kaçakçılığında dünyada 3'üncü sırada

Meksika insan kaçakçılığında dünyada 3'üncü sırada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnsan kaçakçılığı ile mücadele kuruluşu A21'e göre, Meksika insan kaçakçılığında dünyada 3'üncü sırada yer alırken, ülkede kaçakçılık kurbanı yaklaşık 300 bin çocuk bulunuyor.

İnsan kaçakçılığı ile mücadele kuruluşu A21'e göre, Meksika insan kaçakçılığında dünyada 3'üncü sırada yer alırken, ülkede kaçakçılık kurbanı yaklaşık 300 bin çocuk bulunuyor.

İnsan kaçakçılığı ile mücadele kuruluşu A21, Latin Amerika'da da faaliyete geçmek amacıyla dün Meksika'daki ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Faaliyet programı sunum toplantısında konuşan A21 Latin Amerika Koordinatörü Angie de Luna, Meksika'nın insan kaçakçılığında Tayland ve Kamboçya'nın ardından 3'üncü sırada yer aldığını açıkladı. Koordinatör de Luna, 80 bini başkent Mexico City'de olmak üzere ülkede kaçakçılık kurbanı yaklaşık 300 bin çocuk bulunduğunu belirterek, kuruluşun amacının hükümetler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışarak insan kaçakçılığına karşı önleyici programlar konusunda destek vermek olduğunu söyledi.

A21'in verilerine göre, korona virüs (Covid-19) salgını süresince ülkede bin 600 insan kaçakçılığı vakası görüldüğünü ifade eden de Luna, "İnternet sayfaları, telefon mesajları ve bilgisayar oyunları gibi teknolojik mekanizmalar, bu suçta en çok kullanılan araçlar. Çocuk ve ergenlerin bu teknolojik mekanizmalara ilgisinin yoğun olması insan tacirlerinin ağına düşmelerine yol açıyor. A21 organizasyonu olarak vatandaşların insan kaçakçılığıyla ilgili bildirmesine olanak sağlayan Ulusal Güvenlik Konseyi Şikayet Hattı ile ortaklık kurduk. Ayrıca dün başlattığımız 'Beni görebiliyor musun?' kampanyası ile de yerel topluluklara kısa bilgilendirme filmleri sunarak, insan kaçakçılığı suçunu zamanında tespit etme, şikayet bildirme ve yeni vakaların önüne geçmenin en yaygın yolları hakkında eğitim vermeye başladık" dedi.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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