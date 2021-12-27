Hayvanat bahçesinde eşine az rastlanır anlar! Vahşi aslan kendi yavrusunu yedi

Vahşi doğanın acımasızlığını gözler önüne seren görüntü Meksika''dan geldi. Hidalgo eyaletindeki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde yetişkin erkek aslan, yeni doğan yavrusunu yedi. Hayvanat bahçesinin açık olduğu saatte ziyaretçilerin gözü önünde gerçekleşen olaya bazı çocuklar da şahit oldu.

"ÜZÜCÜ OLAY, YETKİLİLERİN İHMALİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ"

Sosyal medyada paylaşılan olaya tepki gösterilmesinin ardından Hidalgo eyaletinde büyük kedilere hizmet veren bir hastane olan Invictus Vakfı'nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez yaptığı açıklamada üzücü olayın hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali sebebiyle gerçekleştiğini ifade ederek, Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını belirtti.

YAVRU ASLAN TİCARİ KAYGIYA KURBAN EDİLDİ

Vasquez, anne aslan ve yeni doğan yavrunun güvenlik sebebiyle baba aslandan bir süre ayrı tutulması gerektiğini, hayvanat bahçesinin ticari amaç nedeniyle bu kuralı es geçtiğini ifade etti.