Meksika'da kartellerle mücadelede 'bilgilendirici' bir yöntem: 'Uyuşturucu Müzesi'
Meksika'da Ulusal Savunma Bakanlığı ofisi bünyesindeki Uyuşturucu Müzesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ve diğer uyuşturucu kartellerinin özel parçalarına ev sahipliği yapıyor.
02.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:42
Meksika'da Ulusal Savunma Bakanlığı ofisi bünyesindeki Uyuşturucu Müzesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ve diğer uyuşturucu kartellerinin özel parçalarına ev sahipliği yapıyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com