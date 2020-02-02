Meksika'da kartellerle mücadelede 'bilgilendirici' bir yöntem: 'Uyuşturucu Müzesi'
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Meksika'da kartellerle mücadelede 'bilgilendirici' bir yöntem: 'Uyuşturucu Müzesi'

Meksika'da Ulusal Savunma Bakanlığı ofisi bünyesindeki Uyuşturucu Müzesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ve diğer uyuşturucu kartellerinin özel parçalarına ev sahipliği yapıyor.

02.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:42

'da Bakanlığı ofisi bünyesindeki Uyuşturucu Müzesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu 'ın ve diğer uyuşturucu kartellerinin özel parçalarına ev sahipliği yapıyor.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Meksika'da kartellerle mücadelede 'bilgilendirici' bir yöntem: 'Uyuşturucu Müzesi'
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