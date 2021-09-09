Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
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Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu

Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.

Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.

Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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