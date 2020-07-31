ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksika protestocuları ortalığı ateşe verdi Meksika'da, hükümetin ABD'ye su verme yükümlülüğü sebebiyle baraj sularının salıverilmesini istemeyen bir grup protestocu devlet araçları ve hükümet binasını ateşe verdi. Devlet başkanı herkese yetecek suyun olduğu konusunda güvence verirken, yapılanların cezasız kalmayacağının altını çizdi. Çiftçiler ise endişeli.

Chihuahua eyaletinde bir grup protestocu, ABD'ye verilen suya tepki göstererek bazı devlet araçları ile bir hükmet binasını yaktı. Bunun muhalif destekle yapıldığını ve vandallığa müsamaha gösterilmeyeceğini söyleyen Devlet Başkanı Obrador, iftçilere ve yöre sakinlerine sudan yoksun kalmayacakları" sözü verdi; ancak çiftçiler yine de endişelendiklerini belirtti.

Meksika'nın ABD'ye su verme yükümlülüğü bulunmakta. Bu nedenle baraj sularını salıveren hükümet, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Demir yolu hattını kapatan, araçları yakan, bir hükümet binası ile otobandaki bilet gişelerini ateşe veren protestocular, suyun ABD'ye verilmesini istemiyor.

"MUHALİF SİYASETÇİLER DESTEK VERİYOR"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, muhalif siyasetçilerin kendi gerekçeleriyle protestolara destek verdiğini belirtti. Çiftçiler ve ABD'ye geri ödemeler için yeterli miktarda su bulunduğunu vurgulayan Lopez Obrador, göstericilerin 'çatışmacı tavrını' ve federal mülkiyeti yakmasını eleştirdi.

VERDİĞİNDEN DAHA FAZLASINI ALIYOR

Meksika'nın, sınır boyunca, özellikle de Colorado Nehri havzasında, ABD'den iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde verdiğinden dört kat daha fazla su aldığını ifade eden Lopez Obrador, "çiftçilere ve yöre sakinlerine sudan yoksun kalmayacakları" sözünü verdi.

VANDALLIK CEZASIZ KALMAYACAK

Chihuahua Valisi Javier Corral, eyalette 'vandallık ve şiddet olaylarını' kışkırtanların araştırıldığını ve 'suçluların eylemlerinin cezasız kalmayacağını' söyledi. Bölgede su kullanımında büyük bir artış olduğunu kabul eden Corral, federal hükümeti su kaynaklarını yanlış yönetmekle eleştirdi.

Meksika'nın ABD'ye su verme yükümlülüğü dolayısıyla ülkede daha önce de protesto ve çatışmalar yaşanmıştı.

"ULUSLARARASI BİR ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Devlet Başkanı Lopez Obrador, şubat ayında yaptığı açıklamada, yeteri miktarda su bulunduğunun altını çizerek, "Uluslararası bir çatışma istemiyoruz. Bir antlaşma imzaladıysak ona uymak zorundayız." demişti. Obrador'un, ülkesinin ABD'ye su borcunu ödemesi gerektiğini açıklamasının ardından sınır bölgesinde bir barajı ele geçirmek isteyen çiftçiler ile Ulusal Muhafız kuvvetleri arasında arbede yaşanmıştı.