Meksika'da 9 ABD vatandaşının ölümüne yol açan saldırganlardan 1'i gözaltına alındı

06.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:47

Meksika'da yetkililer, Meksika kartelinin 9 ABD vatandaşını öldürmesinin ardından yapılan çalışmalar sonucu bir şüphelinin gözaltına alındığını, gözaltı sırasında kullandığı araçta ağızları ve elleri bağlı 2 rehinenin bulunduğunu duyurdu.

Meksika Suç Araştırmaları Ajansı'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, 3'ü anne 6'sı çocuk olmak üzere toplam 9 ABD vatandaşının ölümünden sorumlu şüphelinin, Meksika'nın Arizona sınırları yakınındaki Agua Prieta kentinde yakalandığını duyurdu. Söz konusu şüphelinin cinsiyetiyle ilgili bir bilgi verilmezken, şüphelinin yanında ağızları ve elleri bağlı 2 rehinenin de bulunduğu belirtildi. Şüphelinin 4 saldırı tüfeği, cephane ve Arizona'nın Phoneix bölgesindeki bir soygunla ilişkilendirilen kurşun geçirmez bir SUV'ye sahip olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bu olay bizlere işbirliği ve güçlerin birliğinin önemini açıkça gösterdi. Suçla yalnızca yerel kapsamında değil, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele edilmeli ve bu aktiviteler incelenmeli" denildi.

Kaynak: DHA