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Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı, Saim Sevinç - Güncel
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- Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem Meksika'nın Veracruz eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Veracruz eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Veracruz eyaletindeki Isla kenti 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem başta Veracruz eyaleti geneli olmak üzere çevredeki Oaxaca, Puebla ve Meksika eyaletleri ile başkent Mexico City'de de hissedildi.

Deprem alarmları devreye girdi

Deprem, Mexico City halkında paniğe yol açarken, şehirdeki deprem alarmları devreye girdi. Başta devlet daireleri olmak üzere birçok binada bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yetkililer yaşanan olayda can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Obrador, canlı yayında depreme yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depreme başkentteki Ulusal Saray'da yaptığı basın toplantısında yakalandı. Gazetecilerin uyarısı üzerine başkan Lopez Obrador ve binada bulunan gazeteciler tahliye edildi.

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

Mexico City, Puebla, Sonora, Deprem, Güncel, Haberler

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