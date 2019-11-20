Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

20.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:22

Avrupa-Akdeniz Sismolojik Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Meksika'nın Tapachula açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da merkez üssü Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinin 112 km açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerel saatle 22.27'de meydana geldiği duyuruldu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: DHA