Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Haberler » Dünya » Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Haber

Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismolojik Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Meksika'nın Tapachula açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:22
Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismolojik Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 'nın Tapachula açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Meksika'da merkez üssü Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinin 112 km açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerel saatle 22.27'de meydana geldiği duyuruldu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, henüz tsunami uyarısı yapılmadı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et