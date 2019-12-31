Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü
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Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü

Katılımcılardan görüntüler Kur'an-ı Kerim tilaveti AGD Elazığ Şubesi Recep Koca'nın konuşması Öğrencilerin şiir okuması Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

31.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:41
Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü

Katılımcılardan görüntüler

Kur'an-ı Kerim tilaveti

AGD Şubesi 'nın konuşması

Öğrencilerin şiir okuması

Elazığ'da, 'nin fethinin 1389. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

AGD Elazığ Şubesi tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü
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