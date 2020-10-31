Mekke'deki Ulu Cami'nin avlusuna arabayla daldı
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Mekke'deki Ulu Cami'nin avlusuna arabayla daldı

31.10.2020 03:04 | Son Güncelleme: 31.10.2020 03:09
Mekke'deki Ulu Cami'nin avlusuna arabayla daldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda hac için Mescid-i Haram'da hacıların ibadet gerçekleştirdiği sırada bir aracın Ulu Cami'ye aniden girdiğini ve çarpma etkisiyle caminin kapısının kırıldığını duyurdu. Bakanlık, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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