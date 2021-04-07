Mehmetçiklerin üs bölgelerindeki teçhizat, yaşam destek üniteleri ve malzemeleri tanıtıldı

Mehmetçiğin her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarıyla ifa edebilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) birimlerince yerli ve milli imkanlarla üretilen teçhizat, yaşam destek üniteleri ve malzemeler sergilendi.

Mehmetçiğin her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarıyla ifa edebilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) birimlerince yerli ve milli imkanlarla üretilen teçhizat, yaşam destek üniteleri ve malzemeler sergilendi.

Terörle mücadele operasyonlarına yönelik sınırlarda kademeli emniyet sistemiyle oluşturulan üs bölgelerinde yer alan malzemeler, Kara Havacılık Komutanlığı'nda düzenlenen sergiyle basın mensuplarına tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, emniyet kuşağı, araç park alanı ve yaşam destek ünitesinin bulunduğu üs bölgesi birebir inşa edildi.

MSB'deki birimlerce üretilen engel ve tahkimat malzemeleri ile balistik korumalı nöbet kulübe ve kulelerinin bulunduğu dış emniyet bölümünde, tehdit ve saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla içerisinde kum, moloz, çakıl ya da toprak doldurulabilen bariyerlerin yer aldığı "akordiyon engel sistemi" yer aldı.

Aynı bölümde "Lego" diye tabir edilen, harç kullanılmadan birbirine geçme taşlarla yapılan 4,5 metre yüksekliğindeki iki katlı balistik kule, 2,4 metre yüksekliğindeki monoblok nöbet kulübesi, 5 bin ton hacmi bulunan akaryakıt ikmal römorku ve mevzi bunker dikkati çekti.

Her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılan yaşam destek ünitelerini kapsayan bölümde ise görüntü izleme merkezi, bunker, konteyner ve manga yaşam alanları ile banyo, çamaşır, tuvalet ve revir konteynerleri, seyyar fırın ve mutfak ünitesi, soğuk hava deposu ve mutfak makineleri yer aldı.

Üs bölgesinin üçüncü bölümünde ise silah, mühimmat, teçhizat ve optik malzemeleri ile giysi, yiyecek ve yaşam malzemeleri sergilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin