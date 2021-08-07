Mehmetçik, yangınla 3 koldan mücadele ediyor
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Mehmetçik, yangınla 3 koldan mücadele ediyor

Mehmetçik, yangınla 3 koldan mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde Mehmetçiğin çalışmalarının yer aldığı bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde Mehmetçiğin çalışmalarının yer aldığı bir video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, başta Antalya ve Muğla olmak üzere, ülkenin değişik bölgelerindeki yangınlara hava, kara ve denizden müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarının bulunduğu video yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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