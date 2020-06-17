Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor
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Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor

Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye;

17.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:52

Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe - Kartal ve Pençe - Kaplan operasyonlarına devam eden Mehmetçiğin, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Kahraman Komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor" denildi.

Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor

Kaynak: İHA

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