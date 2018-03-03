Mehmetçik İçin 41 Kazan İskilip Dolması Pişirildi

Çorum'un İskilip Belediyesince Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için hazırlanan 41 kazan İskilip dolması, dualarla cephedeki askerlere gönderildi.

Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde 21 kişilik ekip tarafından, 41 dev kazanda hazırlanan yemekler, 8 bin Mehmetçiğe ikram edilecek.

Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, büyük bir titizlikle hazırlanan İskilip dolmasının, 500 yıllık bir Osmanlı geleneği olduğunu söyledi. Yemeğin 41 kazanda hazırlanmasının, sembolik olarak "41 şehidin temsili ve cephedeki askerler için 41 kere maşallah" anlamını taşıdığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Bütün ustalar, dernekler, siyasi partiler, belediye başkanları, hiçbir siyasi aidiyetimizi buraya taşımadan, bunları bir kenara bırakarak Kilis'e geldik. Çorum halkının yüreği ordumuzla beraber atıyor. Askerimiz, sivillere herhangi bir zarar vermemek için hassasiyet gösteriyor. Kimse bizim hassasiyetimizi bir zaaf olarak görmemeli. Bundan sonraki hedefimiz bellidir. Bölge ne zaman terörizmden temizlenir, biz o zaman rahat ederiz."

Suriye'deki sivillerin zarar görmemesi, yeni dönemde refah içerisinde yaşamaları için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini aktaran Uslu, bu kapsamda, oradaki hastanelere, eğitim kurumlarına, ilave hizmetler götürüleceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritlioğlu Kurt da, Türk milletini ayakta tutan en önemli değerin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu olduğunu dile getirdi.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ise ilçe halkının, sürekli askerler için bir şeyler yapmak istediğini, bu nedenle böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 30 yıldır sınırlarımız içerisinde savunma yapıyorduk. Artık bu böyle olmayacak. Bundan sonra sınır dışındayız, terörist neredeyse başını ezeceğiz ve oraya kadar da yürüyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek de, İskilip halkının aynı duyarlılığı milli mücadele döneminde de gösterdiğini, sınır ötesinde Türk halkı için mücadele eden askerlerin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak üzere Kilis'e geldiklerini söyledi.