Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor
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Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor

24.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:40
Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Terör örgütü PKK'ya karşı Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında teröristlerden arındırılan Şırnak Cudi Dağı'nda Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'ya karşı Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında teröristlerden arındırılan Şırnak Cudi Dağı'nda Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağında kurulan üs bölgesinde çetin kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini Sarıkamış türküsüyle paylaştı.

Şırnak'ın Cudi Dağında 13 Temmuzda 58 komando timi, 12 jandarma özel harekat timi, 12 polis özel harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma timin katılımıyla başlatılan Yıldırım-1 Cudi operasyon ile bölge teröristlerden temizlendi. 2 bin 17 rakımlı Cudi Dağında, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarına rağmen hız kesmeden vatan nöbeti sürüyor. Terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunmasına devam ediyor. Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler bir yandan teröristlerle, bir taraftan da zorlu hava şartları ile mücadele ediyor. Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 20 derecelere kadar düşüyor. Üs bölgesinde gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, vatan savunması yapıyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ın Cudi Dağında kurulan üs bölgesinde çetin kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini Sarıkamış türküsüyle paylaştı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan twitter hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada, "Karla kaplanan Cudi Dağının zirvesinde hava soğuk, ama aziz Şehitlerimizin manevi hatıralarını yad ederek nöbet tutan kahraman Mehmetçiklerimizin yüreği vatan aşkıyla yanarcasına sıcak" ifadelerine yer verdi.

(Melih Yiğit/İHA)

Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor
Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor
Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor
Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor
Son dakika haberi: Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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