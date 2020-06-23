Mehmetçiğe destek için bin 530 kilometre yol kat etti
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Mehmetçiğe destek için bin 530 kilometre yol kat etti

Denizlili kanser hastası 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz,Pençe Kaplan Harekatına katılan Mehmetçiğe kayısı dağıtmak için bin 530 kilometre yol kat ederek Şırnak'a geldi.

Mehmetçiğe destek için bin 530 kilometre yol kat etti
23.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:45

Denizlili kanser hastası 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz,Pençe Kaplan Harekatına katılan Mehmetçiğe kayısı dağıtmak için bin 530 kilometre yol kat ederek Şırnak'a geldi.

Daha önce Fırat Kalkanı, El Bab, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Kıran ve Kalkan operasyonlarına katılan askerlere elma ve tatlı götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu kez de Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Kaplan Harekatında görev alan Mehmetçiğe kaysı dağıtmak için memleketi Denizli'den bin 530 kilometre yol kat ederek Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığına geldi. Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığını ziyaret eden Yılmaz, getirdiği bir ton kayısıyı askerlere teslim etti.

Minibüsünü Türk bayrakları ile donattı

Minibüsünü Türk bayraklarıyla süsleyen ve üzerine 'Hedef Kızılelma', 'Barış Pınarı Harekatı', 'Pençe Kaplan' yazdıran Muhammet Yılmaz, "Daha önceki harekatlara gittiğim gibi Pençe-Kaplan Harekatı başladı başlayalı yine bende rahatsızlık başladı. Bu zaten gönül işi, sevda işi, bayrak sevgisi, alemi İslam sevgisi olduğu için yine Pençe-Kaplan Harekatına katılan askerlerime manevi destek vermek için, onların yanlarında olduğumu belirtmek için kayısı getirdim. Kayısı bu işin bahanesi. Kayısıyı bahane edip, askerlerimin arkasında olduğumu belirtmek ve manevi destek vermek için Pençe Kaplan Harekatına katılan askerlerime kayısı ikram etmek için Şırnak'a geldim. Denizli'den tam bin 530 kilometre yol kat ettim. Bu sevda, aşk işi bende de bu işin sevdası var. Kanser hastası olmama rağmen yine Şırnak'a geldim. Askerlerimin yanında olduğumu belirtmek için. Dünya duysun ki asil Osmanlı İmparatorluğunun varisleri olarak davamıza sahip çıkıyoruz. Hedefim Kızılelma. Hedefim Kızıl Elma olduğundan kimse beni döndüremez. Şaşırmasınlar, duysun ki dünya 70 yaşındaki bir Türk bunu yapıyorsa, davasına sahip çıkıyorsa gençlerinin ne derece olduklarını düşünsünler. Daha önce El Bab, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı, Kıran Kalkan Harekatında gittim daha önce Şimdi ise Pençe Kaplan Harekatına destek vermek için Şırnak'tayım. Yeni seferler olduğu an her zaman hazırım. Ben harekat operasyonları duyduğum an yerimde duramıyorum. Bende bir rahatsızlık oluyor. Hemen kolları sıvıyorum. Gücüm neye yetiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Daha önce elma, Helva, ve kayısı götürdüm" dedi.

Yılmaz konuşmasının ardından Yılmaz beraberinde getirdiği kayısıları Mehmetçiğe dağıttı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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