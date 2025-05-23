Mehmet Serdar Sulukahya'ya ne oldu? SON DAKİKA

Mehmet Serdar Sulukahya'ya ne oldu? SON DAKİKA
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Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Mehmet Serdar Sulukahya, son yaşanan olaylarla birlikte kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Peki, Mehmet Serdar Sulukahya'ya ne oldu? Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya olayı nedir? İşte, detaylar…

Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden Mehmet Serdar Sulukahya, son gelişmelerin ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan haberler, sevenlerini endişeye sürüklerken, yaşananların perde arkası dikkat çekti. Mehmet Serdar Sulukahya olayı nedir, neler yaşandı? İşte, olayın perde arkası ve merak edilen tüm ayrıntılar…

MEHMET SERDAR SULUKAHYA OLAYI NEDİR, NE OLDU?

Türk sinemasının usta oyuncularından Mehmet Serdar Sulukahya, 21 Mayıs 2025 gecesi İstanbul Beşiktaş'taki evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sulukahya'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi tarafından gerçekleştirildi.

Mehmet Serdar Sulukahya'ya ne oldu? SON DAKİKAMehmet Serdar Sulukahya'ya ne oldu

İddialara göre, ikili evde buluştuğu sırada aralarında çıkan tartışma sonucunda genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'ya saldırdı. Ağır yaralanan sanatçı, yardım istemek için komşusunun kapısını çaldı ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Serdar Sulukahya'ya ne oldu? SON DAKİKAMehmet Serdar Sulukahya

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P. isimli genç kadın, ilk ifadesinde Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma çok yönlü bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. 62 yaşındaki Serdar Sulukahya'nın ani ölümü, hem sinema dünyasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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