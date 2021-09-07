Mehmet Sekmen kimdir?

Sonar Araştırma, en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayınladı. Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın beşinci sırada olması ise dikkat çekti. Peki, Mehmet Sekmen kimdir?

Mehmet Sekmen kimdir? sorusunun yanıtı Türkiye'nin büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir olmayan illerin belediye başkanlarının, seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını saptamak amacıyla yaptığı çalışmanın ardından merak edilen konular arasında yerini aldı.

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Mehmet Sekmen 25 Ocak 1958 yılında dünyaya gelen Türk siyasetçidir. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu.

İlkokula doğduğu köyünde başlayan Mehmet SEKMEN ,İstanbul Fatih İmam hatip lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Bankacılık ihtisasını tamamladı. Gençlik yıllarından bu güne kadar çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevler aldı.

İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra Mali Müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartalda 2. Dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

10 yıl Kartal Spor Kulübü Başkanlığı yapan Sekmen, Kartal Sporun altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Kartal Spor Güreş Kulübü kurarak spor alanındaki hizmetlerine devam etti. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde 22.Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı.

2003-2005 arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Bu zaman aralığında sırasıyla Güney Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'unda içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü yaptı.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğünü yapmıştır.

İktisat alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İstanbul'da 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Sekmen, evli 4 dört çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.