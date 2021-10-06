Mehmet Rüştü Başaran kimdir? Mehmet Rüştü Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Rüştü Başaran hayatı ve biyografisi!

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MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KİMDİR?

Mehmet Rüştü Başaran (d. 1946/47) Türk milyarder iş insanı, Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Habas Endüstriyel ve Tıbbi Gaz Üretim Endüstrileri'nin başkanı. 2018'de Mehmet Rüştü Başaran, Forbes Dünyanın Milyarderleri listesinde 1999'da 1,1 milyar ABD doları servetiyle 1. sırada yer aldı.

Doğum tarihi: 1947

tarihi: 1947 Kaç yaşında: 74 yıl yaşında

Nereli: Elazığ

Habas, babası Hamdi Başaran tarafından 1956 yılında kurulmuştur. Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı ve yarı ortağıdır.

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