Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında nereli? Mehmet Öz biyografisi!
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Koronavirüs, Mehmet Öz, Sağlık, Güncel

Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında nereli? Mehmet Öz biyografisi!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüs ile ilgili yaptığı uyarı ve açıklamalarla gündem oldu. Peki, Dr. Mehmet Öz kimdir? Doktor Mehmet Öz kaç yaşında nereli? ;işte Mehmet Öz hakkında merak edilen sorular ve cevapları! Mehmet Öz biyografisi!

25.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:02
Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında nereli? Mehmet Öz biyografisi!

Koronavirüs hakkında bilgilendirici açıklamalar yapan Doktor Mehmet Öz, önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalrıyla gündme olan ve sosyal medyada sıkça konuşulan Mehmet Öz hakkında Mehmet Öz biyografi bilgileri, kaç yaşında, aslen nereli ve nerede doğdu gibi soruların cevaplarını mercek altına aldık. Mehmet Öz biyografisi! Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında nereli?

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Öz doğum tarihi: 11 Haziran 1960

Mehmet Öz kaç yaşında: 59 yaşında

Mehmet Öz nereli: Cleveland, Ohio, ABD

Mehmet Öz eş: Lisa Öz (e. 1985)

Mehmet Öz eğitim: Pensilvanya Üniversitesi

Mehmet Öz çocuklar: Daphne Öz, Oliver Mustafa Öz, Zoe Yasemin Öz, Anabella Sezen Öz

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü. Halen New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetiyor.

Ödülleri

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Healthy Living Magazine Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-97) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Bleake More Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır. People dergisine verdiği bir röportajda bağırsağında bir kitleye rastlandığından söz edilmiştir. Ancak bunun zararsız bir polip olduğu anlaşılmış ve basit bir operasyonla tedavi edilmiştir.

Aile Yaşamı

Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.

Televizyon Programları ve Kitapları

"Dr. Öz'le İkinci Bir Görüş" Discovery Health

"Hayat Çizgisi" Discovery Health

"Daily Rounds" Discovery Health

"Yiyecekler Hakkındaki Gerçek" Discovery Health

"Live Transplant" Discovery Health

"National Body Challenge" Discovery Health

"Siz: Diyettesiniz" Discovery Health

"Dr. Öz'e Sorun" The Oprah Winfrey Show

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