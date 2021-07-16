Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanı. Peki, Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından, Mehmet Naci İnci, vekâleten rektörlüğe atandı. Peki, Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Naci İnci kimdir?

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci - Rektör V.

• Alanlar

o Akademik işler

• Birimler

o Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

o Güzel Sanatlar Bölümü

o Konfüçyüs Enstitüsü

o Personel Daire Başkanlığı

Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu - Rektör Yardımcısı

• Alanlar

o Araştırma/ Geliştirme

o Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

o Uluslararası İlişkiler

• Birimler

o Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü

o Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü

o Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü

o B.Ü. Teknopark

o Döner Sermaye (DÖSE)

o İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkez Laboratuvarı

o KOSGEB

o Patent Ofisi

o TTO

o UYGAR Merkezleri

o Yüksek Akım Laboratuvarı

o Uluslararası İlişkiler Ofisi

Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez - Rektör Yardımcısı/Öğrenci İşleri Dekanı

• Alanlar

o Eğitim/ Öğretim

o Öğrenci Faaliyetleri/ Yaşamı

• Birimler

o Burs Ofisi Koordinatörlüğü

o CİTÖK

o Doğal Hayatı Koruma

o GETEM

o Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

o Öğrenci Faaliyetleri Ofisi

o Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

o Öğrenci İşleri Dekanlığı

o Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Müdürlüğü (BÜREM)

o Öğrenci Temsilciliği Konseyi

o Öğrenci ve Mezun Arşiv Şube Müdürlüğü

o ÖYP

o Yaz Okulu Koordinatörlüğü

o Yurtlar Müdürlüğü

Dr. Öğr. ÜyesiNedim Malkoç - Genel Sekreter

• Birimler

o Tüm İdari Birimler