Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı
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Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı

24.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:21

Mehmet Metiner, üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bu sözü 'apartlar' için kullandığını savundu. Metiner'in bu değerlendirmesi Ahmet Hakan tarafından tepki çekti. Hakan, "Kulağımla 10 kere dinledim. 'Fuhuş yuvası' dedi diyenleri haklı çıkarabilecek bir vurgu var orada" dedi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu geçen gün katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapmıştı. Bu benzetme başta kendi kurumu olmak üzere taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.

Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' adlı programda konuyla ilgili tartışma devam etti. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamayı 'Apart' üzerinden yaptığını savundu ve bir nebze de olsa Sofuoğlu'nu korumaya çalıştı.

"ÜNİVERSİTELER İÇİN FUHUŞ YUVASIDIR DEMEDİ"

Metiner yaptığı açıklamada, "Kimse üniversiteler fuhuş yuvası dememiştir. Ebubekir Sofuoğlu'nun dediği laf o değildir. Diğer söylediklerini ben de eleştiri konusu yaptım. Ama üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi" ifadelerini kullandı.

"SİZ NEREDE YAŞIYORSUNUZ?"

Programın konuklarından Dr. Ali Haydar Fırat araya girerek, "Nasıl dememiştir? Siz nerede yaşıyorsunuz? İnsanların gözüne baka baka nasıl inkar ediyorsunuz?" dedi.

"SOFUOĞLU'NUN SAVUNULACAK BİR YANI YOK"

Daha sonra Ahmet Hakan da Metiner'in açıklamalarını eleştirdi. Hakan, "Apartları mı dedi? Aparta da diyemezsin. Ben kelime kelime çıkarttırdım, kulağımla 10 kere dinledim. 'Fuhuş yuvası' dedi diyenleri de haklı çıkarabilecek bir tını, tonlama, vurgu var orada. Ebubekir Sofuoğlu'nun savunulacak bir yanı yok. Dilini düzeltsin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Akit TV'de yayınlanan Sabri Balaman'ın sunduğu 'Derin Kutu' adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer almış, Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğundan şikayet etmişti.

"NEREDEYSE FUHUŞ EVLERİ"

Sofuoğlu bu konuşmasının devamında ise üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu'na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını vermesine rağmen Sofuoğlu, "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

Mehmet Metiner, 'Üniversiteler fuhuş yuvasıdır' diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı
Haber Yorumları (2)
DEVE KUŞU OLURSAN GÖREMEZSİN AĞLEMİ: bu bilinenleri üç beş sene önce kimse dillendiremezdi lakin hepsi pilanlı projeli sistem değişikliğine giden siyonistler şimdi kendi kurdukları sistemi kendi medya aracılığıyla yıkıyorlar bunlar hepsi bilinçli, yapılıyor bu şahıs bu söylemleri kendi başına yapmıyor parayı basanların figüranıdırlar tüm medyalar ellerinde istediği gibi sistemleri yıkıp dağıtıyorlar fakat resmin büyüğünü görmeyenler detayların içinde kayboluyorlar .
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RFERGDFSGF: adam haksız değil yani üniversitelerin ne hale geldiği ortada kimin eli kimin eli kimin cebinde belli değil. evlerde fuhuş partileri düzenleniyor.
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