Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
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Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi

Konuk olduğu programda Melih Gökçek için "Ankara'yı parsel parsel sattı" ifadelerini kullanan Mehmet Metiner, orada ironi yaptığını belirterek "İroni yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP'liler tarafından verilmiş" dedi.

15.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:51

CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında "Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan neden çektirildi?" sorusuna "Çünkü parsel parsel sattı" yanıtını veren Mehmet Metiner'den büyük yankı uyandıran sözlerine ilişkin açıklama geldi.

"CHP'LİLER TARAFINDAN VERİLMİŞ"

CHP'li Hasan Ören'in sorusu karşısında ironi yaptığını ve sözlerinin cımbızlandığını belirten Metiner, "Ahmet Hakan'ın programında Melih Gökçek'in onurlu ve başarılı belediye başkanı olduğunu vurguladım. CHP mv'linin parsel parsel laflarına karşılık İRONİ yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP'liler tarafından verilmiş" ifadelerini kulandı.

GÖKÇEK DE BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan konuyla ilgili sosyal Melih Gökçek de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Metiner, CHP'li milletvekili Öner'in hem kendisiyle, hem sözüyle dalga geçmiş; yani alay etmiş" sözlerine yer vermişti.

Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi

Politika Manşet

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