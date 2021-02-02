Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı
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Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı

02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:21
Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'e sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Recep A'ya 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'e sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Recep A'ya 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Recep A., 5 Ekim 2019'da sosyal medya hesabında, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptı. Şikayet üzerine Recep A. hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Recep A, hazır bulundu. Sanık Recep A.'ya, 'sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararaştırıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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