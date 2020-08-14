Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi! 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Dicle Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mehmet Karakoç kimdir? Mehmet Karakoç nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mehmet Karakoç kimdir! Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi! MEHMET KARAKOÇ KİMDİR? Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yapmıştır. Daha önce Karabük Üniversitesi 'nde görev yapan Karakoç hakkında üniversite resmi internet adresinde şu bilgilere yer verildi: KURUM BİLGİLERİ Birim Tıp Fakültesi Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon