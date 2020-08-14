Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Dicle Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mehmet Karakoç kimdir? Mehmet Karakoç nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:37

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mehmet Karakoç kimdir! Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!

MEHMET KARAKOÇ KİMDİR?

Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yapmıştır.

Daha önce Karabük Üniversitesi 'nde görev yapan Karakoç hakkında üniversite resmi internet adresinde şu bilgilere yer verildi:

KURUM BİLGİLERİ

Birim

Tıp Fakültesi

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri

Ana Bilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

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