Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi
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Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medyada çığ gibi büyüyen "#20yaşchallenge" akımına dahil oldu. Komedyen Cem Yılmaz'ın 24 yıl önce çekilen poza yaptığı yorum dikkat çekti.

Son günlerde sosyal medyada '#20yaşchallenge' etiketi ile dünya çapında yoğun ilgi gören akıma Türk ünlüler de kayıtsız kalmadı. 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Instagram hesabından '22' notu ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Mehmet Günsür'ün fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda yorum ve 85 binden fazla beğeni alan kareye, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncuya, gülücük emojisiyle birlikte "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı.

Mehmet Günsür 20 yaş akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi
Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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