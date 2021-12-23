Mehmet Furkan Karataş "70 çizgi" kitabında yer aldı

KARATAŞ, ADANA (İHA) - İş adamı Mehmet Furkan Karataş, Abdullah Kiğılı'dan Faruk Süren'e, Mehmet Büyükekşi'den Erkan Güral'a kadar kendi sektörlerinde iz bırakan 70 ismin bir araya geldiği "70 Çizgi" kitabında yer aldı.

Abdullah Kiğılı, Faruk Süren, Şükrü Avşar, Mehmet Büyükekşi, Erkan Güral, Gamze Cizreli gibi kendi alanlarında önemli başarılara imza atmış iş insanlarının hikayeleştirilmiş biyografileri ve ilk defa okuyucuya sunulan siyah beyaz portreleri yer alıyor.

Malatya'dan Türkiye'nin her noktasına yayılıp, Türkiye'nin en önemli markalarıyla çalışan inşaat turizm otomobil sektörlerini alışılmışın dışında hizmet anlayışı sunan Concord Company kurucusu Mehmet Furkan Karataş, dünden bugüne geldiği hikayesi ile "70 Çizgi" kitabında yer alıyor. Concord Company kurucusu Mehmet Furkan Karataş kitabın çıkış noktası hakkında ise, "İş dünyasına dair bu zamana kadar birçok proje üretildi. İçeriğindeki bilgileri, fotoğraflarıyla arşiv niteliğinde bir kitabın içerisinde yer almak mutluluk verici. "70 Çizgi" kitabının yazarı sevgili Anıl Taşdemir'e teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet