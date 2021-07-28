Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti
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Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti

Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Esen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Beni yeni bir filmde böyle görürsen sakın şaşırma" notuyla paylaştı.

Esen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Beni yeni bir filmde böyle görürsen sakın şaşırma" notuyla paylaştı. Tamamı Berlin'de çekilecek olan filmde oyuncu, 'Timuçin' karakterine hayat verecek.

Mehmet Esen ayrıca yazıp, yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Yapayalnız" isimli filminin çekimlerinin tamamladığını söyledi:

"Evimi ipotek ederek filmi çektim. Önemli şirketlerden ciddi teklifler almama rağmen kabul etmedim. Çünkü istemediğim oyuncuları önerdiler. Hollywood yapımlarında yer aldım ve oradaki ilişkilerimi bu filmde kullanacağım. Diğer yıl Berlin Film Festivali'ne katılacağım."

Kaynak: Hürriyet

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