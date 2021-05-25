Mehmet Emin Ekmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Emin Ekmen'in hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Emin Ekmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Emin Ekmen'in hayatı ve biyografisi!

Mehmet Emin Ekmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Emin Ekmen'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Emin Ekmen geliyor. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Emin Ekmen'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Emin Ekmen kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? Mehmet Emin Ekmen'in kariyeri ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Detaylar yazımızda.

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen (15 Mayıs 1975, Batman) Türk avukat ve siyasetçi.

Mehmet Emin Ekmen doğum tarihi : 15 Mayıs 1975

Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında : 46 yaşında

Mehmet Emin Ekmen mesleği ne : Avukat ve Siyasetçi

Mehmet Emin Ekmen nereli : Batman

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Serbest Avukatlık, Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, İnsan Hakları komisyonu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlıkları, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği, Batman İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

TBMM 23. Dönem Batman Milletvekilliği yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Mehmet Emin Ekmen'in Twitter'da 58 bin takipçisi bulunmaktadır.

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Mehmet Emin Ekmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Emin Ekmen'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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