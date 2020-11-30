Mehmet Ceyhan, kendisini aşılardan çıkar sağlamakla suçlayanlara isyan etti: 3 yakınımı salgında kaybettim

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olduğu canlı yayında, aşı karşıtlarının kendisini pandemi sürecinde maddi çıkar sağlamakla suçlamalarına tepki gösterdi. Salgında iki kuzenini ve yengesini kaybettiğini dile getiren Ceyhan, "Aşıdan çıkarım olduğunu söyleyenler yanlış yapıyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettep Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına konuk oldu.

Aşı karşıtlarının kendisini pandemi sürecinde maddi çıkar sağlamakla suçlamalarına tepki gösteren Ceyhan, "Salgında iki kuzenimi ve yengesini kaybettim. İnsanlar 'Bol keseden atıyorsunuz' diye düşünüyorlar ama koronavirüs sahte bir hastalıktır diyenleri, salgın sırasında hayatını kaybeden 1 milyon 300 bin kişinin ailelerinin karşısında çıkarmak lazım" ifadelerini kullandı.

"BİLİNÇLİ OLARAK BU ŞEKİLDE DAVRANIYORLAR"

Ceyhan, kendisine yönelik asılsız iftiralarda bulunan kişilerin bilinçsiz olmadığını aksine bilinçli olarak bu şekilde davrandıklarını belirterek, "Bu tür konuşanlar aklını yitirmiş değil. Yıllardır bunlarla uğraşıyorum ben çok yakından tanıyorum bu kişileri son derece bilinçli ve çıkarları olduğu için konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN ÜRÜNLERİNİ SATMAYA ÇALIŞIYORMUŞUM"

Ceyhan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çok ünlü bir yazar herkesin takip ettiği, bildiği biri benim için bir yazısında Pfizer'de soyadı benimle aynı olan birinin oğlum olduğunu iddia etti. Çocuğu aradım dedim ki ben böyle bir şey bilmiyorum. Bu kişinin memleketi bile benle aynı değil.

Yazarın iddiasına göre, oğlum Pfizer'de üst düzey yöneticiymiş ben de oğlumun ürünlerini satmaya çalışıyormuşum. Bunu yapan politika ile uğraşan bir yazar. Şimdi bunlar böyle yaptıktan sonra bilinçsiz halk neler yapmaz tabi."