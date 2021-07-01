Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
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Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 50 yaş ve üzerine 3. doz aşılama yapılacağını duyurmuş ve uygulama bugün itibarıyla başlamıştı. Türkiye'de başlayan 3. doz aşılama sürecine ise Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki gecikmedi. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararın hiçbir bilimsel açıklaması olmadığını ifade eden Ceyhan, "Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 3. doz aşılamanın önce 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 3. doz aşılama bugün başladı.

"HİÇBİR BİLİMSEL AÇIKLAMASI YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise şunları ifade etti:

"İki doz Sinovac olanlar 3. dozu BioNTech olması lazım. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararının hiçbir bilimsel açıklaması yok. Bilimsel verilerden vazgeçtim artık mantıki bir izahı da yok. Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz. İki doz BioNTech olan birine siz diyorsunuz ki 3. dozu istediğiniz aşıdan olabilirsiniz. Bir defa iki doz BioNTech yaptırmış birine 3. doz gerektiği henüz bilimsel bir çalışmayla önerilmedi ki zaten. Sadece üretici tarafından 12 ay içinde 'gerekebilir' denmişti."

BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AÇIKLAMASI

Bakan Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında şunları ifade etmişti:

"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (bugünden) itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."

Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Aşı olmak zaten gereksizce , bu aşı olanlar beş sene içinde hepsi ölse ne olacak amaç nüfus azaltmaksa vs
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500
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Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok - Haberler
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