Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya çok ağır sözler: Altından kalkamazsın
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Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya çok ağır sözler: Altından kalkamazsın

Mehmet Ceyhan'dan kendisine 'Bunak' diyen Nagehan Alçı'ya çok ağır sözler: Altından kalkamazsın
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki "bunak" tartışması büyüyor. Kendisine "bunak" diyen Nagehan Alçı'ya yanıt veren Prof. Ceyhan, "Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını süresince yaptığı açıklamalarla gerek takdir toplayan gerekse ağır eleştiriler alan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, zaman zaman ilginç çıkışlarına devam ediyor. Prof. Ceyhan son olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi kurumların okulların açık kalması gerektiği önerilerini eleştirerek, okulların açılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Ceyhan'ın bu açıklamalarına tepki gösterenlerden biri de Nagehan Alçı oldu.

"DEMANS NEDENİYLE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTMUŞ"

Nagehan Alçı, Prof. Dr. Ceyhan'ın eleştirilerini yanlış bulduğunu ifade ederek, "Herhalde demans (unutkanlık, bunama) nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Alçı'nın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"BİR YAZISINI BİLE OKUMAM"

Alçı'ya sert sözlerle yüklenen Prof. Dr. Ceyhan şunları söyledi:

"Sayın Nagehan Alçı, bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız. Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun"

"ÖYLE YORUMLAR İŞİTİRSİNİZ Kİ ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

"Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun"

Mehmet Ceyhan'dan kendisine 'Bunak' diyen Nagehan Alçı'ya çok ağır sözler: Altından kalkamazsın

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya çok ağır sözler: Altından kalkamazsın - Haberler
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