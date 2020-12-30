Mehmet Çebi kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Çebi hayatı ve biyografisi nedir?
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Mehmet Çebi kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Çebi hayatı ve biyografisi nedir?

30.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:07
Mehmet Çebi kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Çebi hayatı ve biyografisi nedir?

Mehmet Çebi kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Çebi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ÇEBİ KİMDİR?

1968yılında İstanbul Süleymaniye'de doğdu. Namık Kemal ilk okulun'dansonra Bakırköy İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Daha İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Bölümün de master yaptı.

1990 yılından itibaren kurmuş olduğu Çebi Antik Şirketi ile profesyonel olarak sanat eserleri ve antika alım satımına başladı. 2000 li yılların başında İstanbul Antik Sanat Müzayede Evi ve Galerisini kurarak sanat faaliyetlerine devam etti.

Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili olarak koleksiyonlar oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında 30 adet konuyla ilgili en büyük Sergi ve tanıtım organizasyonları yaptı.

2015 yılında kurmuş olduğu İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfıyladünyadaki ilk olan Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesini Süleymaniye'de açtı.

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaya devam eden Mehmet Çebi İstanbul Antik Sanat firmasıyla da sanat ticareti faaliyetlerine devam etmektedir.

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