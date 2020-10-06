Mehmet Bülent Çaparoğlu kimdir? Mehmet Bülent Çaparoğlu kitapları nelerdir? M. Bülent Çaparoğlu nereli?

ANAP koltuklarında bir dönem milletvekilliği yapan Mehmet Bülent Çaparoğlu kimdir? Mehmet Bülent Çaparoğlu kitapları nelerdir? M. Bülent Çaparoğlu nereli?

Darendeli isim Mehmet Bülent Çaparoğlu, 18. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya Milletvekili olarak görev almıştır. Mehmet Bülent Çaparoğlu kimdir? Mehmet Bülent Çaparoğlu kitapları nelerdir? M. Bülent Çaparoğlu nereli?

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU KİMDİR?

İnşaat mühendisi olan Mehmet Bülent Çaparoğlu, siyasette 18. Dönem Malatya Milletvekili olarak adından bahsettirmiştir. Aynı zamanda anı yazarı olan Mehmet Bülent Çaparoğlu, 1953, Darende/ Malatya doğumludur. Baba adı Süleyman Sırrı, anne adı Şaziye.

Mehmet Bülent Çaparoğlu, serbest ticaretle uğraştıktan sonra özel şirket idare meclisi başkanı ve genel müdürü olarak görev aldı. 1987 genel seçimlerinde ANAP'tan 18. Dönem Malatya Milletvekili seçilerek, 29.11.1987 – 20.10.1991 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Evli, 3 çocuk babasıdır.

M. BÜLENT ÇAPAROĞLU KİTAPLARI

Kitaplarında M. Bülent Çaparoğlu imzasını kullanan Mehmet Bülent Çaparoğlu, meclis hatıralarını iki kitapta topladı.

Meclis'te Başörtüsü Mücadelesi

Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun Hatıraları (Derleyen: M. Ertuğrul Düzdağ, 1998), Meclis Hatıraları (1999)