Mehmet Boynukalın: Ayasofya Camii baş imamı görevini bıraktığnı açıkladı
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Mehmet Boynukalın: Ayasofya Camii baş imamı görevini bıraktığnı açıkladı

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Mehmet Boynukalın: Ayasofya Camii baş imamı görevini bıraktığnı açıkladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 6 Nisan tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç

Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilip camiye dönüştürülmesinden sonra baş imam olarak göevlendirilen Mehmet Boynukalın, bugün yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı istifa açıklamasında asıl mesleğinin üniversitede öğretim üyeliği olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Boynukalın, istifa gerekçesini "akademik ve ilmi çalışmalara daha fazla vakit ayırabilmek" olarak açıkladı.

Daha önce İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiyle ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelen Boynukalın, hakkında yapılan yorumların da istifasına gerekçe olduğunu söyledi:

"Aldığım kararın diğer sebebi, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir."

Boynukalın, açıklamasında Ayasofya'daki görevine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ile getirildiğini de aktardı.

Ayasofya, 24 Temmuz 2020'deki Danıştay kararıyla camii statüsünü almış, baş imam olarak da Mehmet Boynukalın atanmıştı.

İslam hukuku üzerine doktorasını tamamlayan 50 yaşındaki Boynukalın, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı oldu.

Laiklik ve İstanbul Sözleşmesi mesajları

10 Şubat'ta yaptığı paylaşımda "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu" ifadelerini kullanan Boynukalın'ın "Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün" sözü tartışmalara sebep olmuştu.

Boynukalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname İstanbul Sözleşmesi'nde çekilmesi ile ilgili "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" yorumunda bulunmuştu.

BBC

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