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Mehmet Baş güven tazeledi

Mehmet Baş güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Madeni İşler Sanatkarlar Esnaf Odası 19. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Baş, yeniden seçildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Madeni İşler Sanatkarlar Esnaf Odası 19. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Baş, yeniden seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen seçimde Mehmet Baş ile Nurkan Kahraman yarıştı. 512 seçmenin bulunduğu odada 287 kişi sandığa gitti. Bunların 151'in oyunu alan Mehmet Baş, 3'üncü kez başkanlığa seçildi. Nurkan Kahraman 135 oyda kalırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası tüm katılımcılara teşekkür eden Mehmet Baş, bu göreve 3'üncü kez layık görülmenin yönetim kuruluyla birlikte sevincini yaşadıklarını söyledi. - BİLECİK

Mehmet Baş güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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