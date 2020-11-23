Mehmet Baransu kidmir? Mehmet Baransu kaç yaşında, nereli?

Eski Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'ya devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle 'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Peki, Mehmet Baransu kidmir? Mehmet Baransu kaç yaşında, nereli?

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mehmet Baransu kimdir? Mehmet Baransu kaç yaşında, nereli?

MEHMET BARANSU KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Ardahan-Göleli bir aileye mensup olan Baransu, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Mesleğe Akşam gazetesinde stajyer olarak başladı. Okul döneminde okulun ajansında ve 32. Gün programında da bir süre çalıştı. Daha sonra Aksiyon dergisine geçti ve 1997-2000 yılları arasında burada çalıştı. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Baransu, "Amerika'da çocuk cinayetleri ve medya" konulu tezini hazırlamak için ABD'ye gitti. Tezini tamamlamak ve dil eğitimi almak için ABD'de üç buçuk yıl kalan Baransu, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Hürriyet'te çalıştı.