Mehmet Ay kimdir? Mehmet Ay kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Ay kimdir? Mehmet Ay kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ay kimdir? Mehmet Ay kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Adana İl Başkanı Mehmet Ay, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Adana doğumlu olan ilk siyasi deneyimine Ak Parti'de başlayan Mehmet Ay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ay kimdir? Mehmet Ay kaç yaşında, nereli? Mehmet Ay'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana İl Başkanı Mehmet Ay, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Adana doğumlu olan ilk siyasi deneyimine Ak Parti'de başlayan Mehmet Ay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ay kimdir? Mehmet Ay kaç yaşında, nereli? Mehmet Ay'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET AY KİMDİR?

Mehmet Ay, 26 Haziran 1982'de Adana doğmuştur.

Mehmet Ay ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdi. 2006 yılında Adana Barosuna bağlı zorunlu avukatlık stajını tamamlayarak 2007 yılının Ekim ayında kurucusu olduğu Mehmet Ay Hukuk Bürosunu kurdu. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen Adana Barosu'na kayıtlı olarak Avukatlık yapmaktadır.

İlk siyasi deneyimine 2001 yılında AK Parti'de başlayan Mehmet AY, 2002-2006 yılları arasında Yüreğir Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Gençlik Kolları Teşkilatı Üniversite Birimi ve Marmara Üniversitesi Öğrenci Çalışma Birimlerinde görev aldı. 2006 yılında yapılan Adana Ana Kademe İl Kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Aynı yönetimde sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve 2009 yılında yapılan yerel seçimde Parti Avukatlığı görevlerini yerine getirdi.

2009 Haziran'da yapılan Ana Kademe Adana İl Kongresi'nde yeniden İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevine 2012 yılına kadar devam etti. 6 yıl kesintisiz Ana Kademe İl Yönetimi'nde bulunan Mehmet AY, 12 Mart 2012 yılında Adana Gençlik Kolları İl Başkanlığına Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından atandı. Bu görevi başarıyla yerine getiren Mehmet AY, 22 Şubat 2015 tarihinde yapılan Adana 4. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde 25. Dönem Milletvekilliği adaylığı sebebiyle görevini devretti.

Evli olan Mehmet Ay, iki çocuk babasıdır.

MEHMET AY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Ay, 1982 doğumlu olup 39 yaşında ve Adanalıdır.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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