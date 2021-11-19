Mehmet Ali Yıldırımtürk kimdir? Mehmet Ali Yıldırımtürk kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Yıldırımtürk hayatı ve biyografisi!

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MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK KİMDİR?

1949 Yılında Denizli'de doğdum. İlk ve orta öğretimimi bu şehirde tamamladım. 1974 Yılında Yıldız Üniversitesinden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldum. 1970 Yılından beri altın sektöründe sarraf ve altın ticareti faaliyetimi sürdürüyorum. 2000 Yılında yayına başlayan sahibi olduğum www.goldpara.com internet sitemin editör ve genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum. Yabancı dilim orta derecede Almanca ve İngilizce. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Referanslarım:

• 1974'de beri Elektrik Mühendisleri Odası Üyeliği

• 1997'den beri Mehmet Altın Ticareti Ltd.Şti. Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü

• Ulusal yazılı(Gazete-Dergi) ve görsel basında TV ve Radyo) altını ve para piyasaları yorumları

• İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanlığı ( 2009-2016 Yılları), 2017'den itibaren Başkan Yardımcılığı görevi

• 2008-2012'de SARDA A.Ş Yönetim Kurulu Murakıp Üyeliği

• 2013-2017 arası Sarkuysan .A.Ş Yönetim Kurulunda Murakıp ve Yönetim Kurulu Üyeliği( Finansal ve Kurumsal Komite Üyelikleri)

• 2014-2017 arası İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Yönetim Kurulu 2. Yedek Üyeliği

• İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevher Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği

• 2002'den beri Goldpara Günlük Altın ve Döviz Bülteni Sahibi ve Editörü

• Yayınlarım arasında "Bizim Wallstreet"(2000 Yılında) ve "Altının Gizemli Tarihi" (2015 Yılında Destek Menkul Değerler Sponsorluğunda)

• 2012-2015 arası Anadolu Ajansı Finans Analistliği görevinde günlük altın yorumları

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