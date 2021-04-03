Mehmet Ali Erbil: Instagram'da yürümeye başladım

İşte Erbil'in röportajından satır başları: -9 ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu.

İşte Erbil'in röportajından satır başları:

-9 ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a... Bugünlere geldim çok şükür... Allah beni çocuklarımı bağışladı.

Şimdi kalktık yataktan bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık.

-Kendime gelmeye başladım... Burada yürüyemiyorum bari Instagram'dan yürüyeyim... Yazışıyorum sosyal medyada...Görüntülü olarak konuşuyoruz, iyi niyetli olarak... Benim için dua ediyorlar...

HEMEN UZAKLAŞTIM

Bir kaç yıl önce Instagram'da tanıştım bir kadınla. Buluşmak için anlaştık... Ama oradaki gibi değildi. Çok zor bir durum. Görünce " Pardon, arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum" dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım.

TORUNUMA SARILAMADIM

-1,5 sene geçti torunuma sarılamadım, sadece görüntülü konuşabiliyoruz hastalık yüzünden. Onlar korkuyor, ben de korkuyorum. Hep derlerdi inanmazdım " torun evlattan çok sevilir" diye...Gerçekten öyleymiş.

VASİYETİMİ YAZMAKTAN VAZGEÇTİM

-Çok karamsar bir döneminde bir psikolog geldi " Hiç bu havalara girmeyin, size bir şey olmayacak, kafandan çıkar böyle şeyleri" dedi. Ben de vazgeçtim ve bugünlere geldik çok şükür.

Kaynak: Hürriyet