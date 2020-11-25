MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİNİ KIZI SEZİN PAYLAŞTI...
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MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİNİ KIZI SEZİN PAYLAŞTI...

25.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:17
MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİNİ KIZI SEZİN PAYLAŞTI...

MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİNİ KIZI SEZİN PAYLAŞTIHaber: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAKaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı.

 MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİNİ KIZI SEZİN PAYLAŞTI

Haber: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı. Erbil'in bu karesini kızı Sezin Erbil paylaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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