Mehmet Ali Erbil'in İbrahim Tatlıses Paylaşımına Beğeni Yağdı!

2018 yılının sonlarına doğru evinin banyosunda düşerek yoğun bakıma kaldırılan sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

İbrahim Tatlıses'in "Yalnızım dostlarım" parçasıyla çektiği videoyu paylaşan Erbil, 'Can yoldaşım, arkadaşım, her zaman yanımdaydın, Allah seni başımızdan eksik etmesin' notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı 1 saatte 55 binden fazlan görüntülenme aldı.

"EKRANLARA GERİ DÖN"

Öte yandan, sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil'e, takipçileri destek mesajları atmaya devam ediyor. Birçok takipçisi Erbil'e "Özledik, ekranlara geri dön" çağrısı yaptı.