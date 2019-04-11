Mehmet Ali Erbil'in İbrahim Tatlıses Paylaşımına Beğeni Yağdı!
Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in, İbrahim Tatlıses paylaşımına beğeni yağdı.
2018 yılının sonlarına doğru evinin banyosunda düşerek yoğun bakıma kaldırılan sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
İbrahim Tatlıses'in "Yalnızım dostlarım" parçasıyla çektiği videoyu paylaşan Erbil, 'Can yoldaşım, arkadaşım, her zaman yanımdaydın, Allah seni başımızdan eksik etmesin' notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı 1 saatte 55 binden fazlan görüntülenme aldı.
"EKRANLARA GERİ DÖN"
Öte yandan, sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil'e, takipçileri destek mesajları atmaya devam ediyor. Birçok takipçisi Erbil'e "Özledik, ekranlara geri dön" çağrısı yaptı.
YORUMLAR (39)
-
ne güzel iyileşti m ali allah tüm şifa bekleyen hastalara şifa ver .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Şükür mali sağlığına kavuştu yorumlara bakıyorumda nekadar iç karartıcı her ikiside gün geldi bizleri güldürdü arkadaşlar insanları gğldürmek okadar zorki bunu başarabilene helal olsun ağlatmak çok kolay bi insanı malesef bırakında millet nasıl mutlu oluyosa öyle yaşasın be ben gülmeyi özledim be olmuyo gülemiyorum sağlık olunca neşende olur maliyi en iyi ben anlarım bende 3 ay makinelere bağlı yaşadım allahım herkese sağlık dermanı olmayan dert vermesin boşverin hayata kimsenin günahı sevabıyla uğraşmayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Toprak kabul etmıyo bunları cekeceklerı varCevap Yaz 3 Yayından KaldırYA: Sen kendi topragini günahini sevabini düsün önce sana neeeeee2 Yayından Kaldır
-
ikisini toplasan bir adam etmez..Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır