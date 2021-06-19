Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı
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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Coşkun'a Seda Sayan'ın Erbil hakkındaki olay yaratan "Evindeki hizmetli kıza tecavüz ettiği için boşandılar" iddiası soruldu.

Coşkun'a Seda Sayan'ın Erbil hakkındaki olay yaratan "Evindeki hizmetli kıza tecavüz ettiği için boşandılar" iddiası soruldu. Sessiz kalmayı tercih eden Coşkun, "Konuşmak istemiyorum" diyerek AVM'den ayrıldı. 

Nergis Kumbasar:  Seda'yı çok severiz

Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler'deki Papermoon adlı mekanda objektife yansıdı.

Çıkışta basın mensup-larıyla ayaküstü sohbet eden Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki polemik hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir, araya giren yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. Belki o yüzden yanlış şeyler söylemişlerdir. Biz Seda'yı çok severiz. Seda da Erbil'i çok sever."

Kaynak: Hürriyet

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