Mehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşi Kötü Haberi Verdi: Durumu Ciddi, Kısır Döngüye Girdik
Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kız kardeşi, Erbil'in akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi.
Film setinde kaza geçirerek yoğun bakıma alınan ve 52 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan oyuncu Cem Özer'in iyileşmesiyle gözler 1 aydır yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil'e çevrildi. Erbil'in açıklama yapan doktor kardeşi, abisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve artık kısır bir döngüye girdiklerini söyledi.
"KISIR DÖNGÜYE GİRDİK"
Uçankuş'a özel açıklama yapan Prof. Dr Yeşim Erbil,Cem Özer'in sağlıklı bir şekilde kameralar karşısına geçmesine çok sevindiklerini, aynısını Mehmet Ali için de umduklarını söyledi. Yeşim Erbil, abisinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden durumun ciddiyetini koruduğunu, artık kısır bir döngüye girildiğini aktardı.
"SEVENLERİN DUALARIYLA ACILARI AZALDI"
Hala yoğun bakımda makinelere bağlı bir şekilde yaşam savaşı veren Erbil'in sevenlerinin duasıyla acılarının azaldığını düşünen Yeşim Erbil, Tüm Türkiye'den bu mübarek Cuma günü de dualarını beklediklerini ifade etti.
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Hovarda memetali beyCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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işim yokta böyle insana sağlığına kavuşması için dua edeceğim. Daha bu günlerine şükür etsin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah ailesine ve sevdiklerine bağışlasın. ALLAH şafi adına hürmeten acil şifalar verir inşallah.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Öyle böyle ölecegiz keske bende senin gibi neseli dolu dolu yasasaydimCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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MEHMET ALİ ERBİL HER NE KADAR ANTİPATİK GÖZÜKSEDE ASLINDA VİCDAN SAHİBİ BİR İNSAN VE İYİ BİR SUNUCUYDU. ÖZEL HAYATI ONU İLGİLENDİRİR.ALLAH ŞİFA VERSİNCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır