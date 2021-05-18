Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
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Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Günlerdir devam eden İsrail'in Filistin'e yaptığı şiddete sessiz kalmayan Mehmet Ali Erbil, bu sefer ünlü isimlere tepki gösterdi. "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı" diyerek ünlü isimlere gönderme yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm giderek artarken, sanat camiasından İsrail'e karşı tepkiler devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsen Olmaz programına telefonla bağlanarak Filistin'e yapılan hain saldırıyı kınadı. Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere de gönderme yaptı.

"BU DİN MESELESİ DEĞİL"

Canlı yayında konuşan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele" ifadeleri kullanarak bunun insanlık sorunu olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Erbil Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti

"ÇAKMA KOMÜNİSTLER"

İsrail'in zulmüne karşı paylaşım yapmayan ünlüler hakkında da konuşan Erbil; "Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle" dedi.

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Burak Akdoğan
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Haber Yorumları (1)
UĞUR SEZGİN: Öteki tarafa yaklaştıkca neyapacagını şaşırmırdı onca kadının kızın günahına girerken milleti ağlatırken milletin orasını burasını acarken iyiydi şimdimi duyarlılığın arttı boşuna cabalama bu saate sonra olan caban boş sağlıklıyken görseydik sesini
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Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti - Haberler Magazin
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